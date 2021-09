Guatemala vs. Uzbekistán cerrarán la primera fecha del Grupo B del Mundial de Futsal Lituania 2021. Conoce a qué hora y en qué canal ver el juego.

Guatemala vs. Uzbekistán se enfrentarán en la primera jornada del Grupo B del Mundial de Futsal Lituania 2021. Tanto chapines como lobos blancos clasificaron a la Copa del Mundo como terceros en sus respectivos campeonatos clasificatorios, pero los centroamericanos son quienes cargan con más experiencia en este tipo de citas puesto que han participado en cuatro oportunidades. Los uzbekos, en cambio, solamente estuvieron en Colombia 2016.

Guatemala vs. Uzbekistán: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará el domingo 12 de septiembre, a las 9:00 horas, en el Avia Solutions Group Arena y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Guatemala vs. Uzbekistán: cómo llegan los guatemaltecos

Los chapines de Jaime de León tenían previsto disputar el Futsal Friendly Tournament, en donde enfrentarían a España -la anfitriona-, Vietnam y Japón, pero un caso positivo de Covid-19 atentó contra esa posibilidad y tuvieron que bajarse del torneo. Al final, terminaron jugando contra equipos locales, el FS Talavera (cayeron 5-4) y FS Mostolés (3-3), como preparación de cara a Lituania 2021, en donde procurarán pasar de la fase de grupos por primera vez tras las ediciones de 2000, 2008, 2012 y 2016.

Guatemala vs. Uzbekistán: cómo llegan los uzbekos

Tras obtener la tercera posición en el Campeonato de Futsal de Tailandia al golear 4-0 a Egipto, los uzbekos comenzaron su preparación con una lista de amistosos internacionales de fogueo. En total fueron seis y dejaron un saldo de dos triunfos (3-1 vs. Portugal y 5-3 vs. Angola) y cuatro derrotas (0-1 vs. España en dos oportunidades, 1-3 vs. Argentina y 2-3 con Lituania). Ahora, ubicados en el puesto 24 del ranking mundial, buscarán mejorar su actuación del 2016, en donde quedaron últimos del Grupo A.