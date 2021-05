Mazatlán no esperó a Carevic

Andrés Carevic no saldrá de Alajuelense para dirigir a Mazatlán.

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica dio a conocer que recibieron ofertas de equipos mexicanos para hacerse de los servicios del entrenador Andrés Carevic, uno de los interesados era Mazatlán de la Liga MX, pero esto quedó totalmente descartado luego que se inclinara en contratar a otro estratega para la siguiente temporada.

Según medios mexicanos, el equipo porteño llegó a un acuerdo para llevar a su institución al entrenador español Beñat San José Gil, quien era otro de los candidatos y que aceptó a llegar lo más pronto posible a México para hacer la respectiva planificación de cara al Torneo Apertura 2021 de la Liga Guard1anes.

Los cañoneros tenían en su lista de carpetas al entrenador argentino Andrés Carevic de Alajuelense, las negociaciones estaban avanzadas, pero este iba a cerrar el acuerdo cuando finalizara su participación en el Clausura 2021 del torneo costarricense, que aproximadamente iba a ser dentro de dos semanas.

Agustín Lleida, gerente deportivo de los manudos, dio a conocer ayer que varios equipos mexicanos han estado interesados en el técnico argentino, pero hasta el momento no ha pasado de eso y no se podía confirmar una vinculación a otro club. “Vamos a ver cómo termina la película, él no le hace caso al entorno y está concentrado en su trabajo”, dijo el dirigente.

Carevic ha tenido un buen desempeño en el último año, al coronarse campeón del Torneo Apertura 2020 y de la Liga de Concacaf 2020, ahora está en las semifinales del Clausura 2021 tras terminar invicto la fase regular y es el principal favorito para volver a levantar el cetro.