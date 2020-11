Marcus Velado-Tsegaye habló tras su primera práctica con la Sub 20

Tras confirmar que iba a representar a El Salvador, Marcus Velado-Tsegaye tuvo su primer entrenamiento y habló con la prensa.

Tras un gran movimiento por parte de los scouts de El Salvador, Marcus Velado-Tsegaye tuvo su primer entrenamiento junto a la Selecta Sub 20. El futbolista del Edmonton FC de Canadá entrenó por primera vez con sus compañeros cuscatlecos y se mostró muy contento de representar al país de su madre.

Luego de terminar la práctica, el extremo dio una breve entrevista con el Canal 4 y habló al respecto: "Estoy muy contento de estar en este equipo, llegué el viernes a las 10:00 de la noche y me siento muy bien para hacer mi primera práctica con el equipo.He visto algunos partidos de la selección de El Salvador y estoy muy interesado en integrarme y tener la experiencia de participar en selecciones salvadoreñas".

Además, Marcus Velado-Tsegaye resaltó lo bien que lo trataron en su primer entrenamiento: "Me han recibido con abrazos y todo, ellos están muy feliz que yo esté aquí. Estoy muy contento de jugar para este equipo porque mi mamá es de aquí y tengo mucha familia de aquí y gracias a Dios que el profesor me eligió para este equipo".

Lo que llamó la atención fue su declaración sobre que todavía no descartó a ninguna selección para representar en el futuro: "Mi madre es Ana Velado, de Chalchuapa...Me gustaría jugar por El Salvador pero no he excluido a ninguno de los otros países en los que puedo jugar".

El jugador sabe que hasta que no debute en la mayor no se privará de defender a los otros dos países con los que puede jugar, Canadá y Etiopía. Será importante ver su avance en la Sub 20 y la posibilidad de que debute en la absoluta. Todo dependerá de su rendimiento y lo que decida Carlos de los Cobos, entrenador de la Selecta.