Luis Marín quisiera a un delantero como Javon East

Alajuelense busca contratar a un delantero extranjero y Luis Marín ya pidió sus requisitos.

Luis Marín, entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, dio detalles de cómo se encuentra la búsqueda de delantero extranjero que necesita el equipo y aprovechó para dar las características del jugador que le gustaría y no dudó en decir que le encantaría tener a alguien como Javon East en su plantel.

“Este muchacho que nombran, Javo, por supuesto que sería el delantero ideal que a uno le gustaría porque es rápido, tiene gol, es movedizo y hábil, pero no necesariamente en el merca que está la órbita por la parte económica de la Liga Deportiva Alajuelense, uno puede traer jugadores así, no es tan fácil”, dio a conocer el estratega de los manudos.

“Javon tiene unas características que por supuesto a mi me encantan, algo así como lo que a uno le gustaría tener. Usted no va a traer algo que después no le funcione, que no aporte, que sea un problema. A veces no es tan sencillo traer un jugador así, hay que analizar muy bien las cosas, algo que realmente nos funcione”, agregó.

Por otra parte, dio a conocer como se encuentra la búsqueda del atacante que se desea para la institución: “Hay seis o siete opciones, pero bueno, como le digo, vamos a ver, porque todo depende de la parte económica, si el jugador puede venir, si está realmente bien en todo aspecto. Hay varios aspectos que estamos visualizándolos”.

Los manudos es han visto en la tarea de reforzar la parte ofensiva, luego que se diera la salida de Jurguens Montenegro en este mercado, con esto solamente han quedado Johan Venegas y Marcel Hernández, pero se busca tener mayores variantes para lograr mejorar la cantidad de goles.