Diriangén vs. Juventus FC se enfrentarán por la segunda fecha del Apertura 2021 de Nicaragua. Conoce el horario y el canal para verlo.

Diriangén vs. Juventus cerrarán mañana la fecha 2 del Apertura 2021 de la Liga Primera de Nicaragua. Los vigentes campeones del torneo, además de defender su título, esta temporada buscarán acceder a los octavos de final de la Liga Cocacaf por primera vez. Los pibes, por otro lado, procurarán no merodear la zona del descenso y, por qué no, llegar lejos en la Copa Primera.

Diriangén vs. Juventus: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se jugará mañana, lunes 9 de agosto, a las 20:00 horas pinoleras, en el estadio Nacional y se podrá ver por el canal de YouTube de la Liga Primera.

Diriangén vs. Juventus: cómo llegan los locales

Los campeones tuvieron un grato inicio de temporada. Dejaron fuera de competencia a HyH Sébaco en los octavos de final de la Copa Primera con un global de 4-3. Y en el torneo doméstico debutaron con un triunfo 2-1 ante UNAN Managua. No les sobró mucho, pero su expertise pesó más. Sin embargo, perdieron el juego de ida de la Liga Concacaf vs. Marathón por 1-0 y están obliados a ganar en la vuelta, que se disputará en Honduras.

Diriangén vs. Juventus: cómo llegan los visitantes

Los pibes dieron un golpe de efecto en la primera jornada del Apertura al ganarle 1-0 con un gol tempranero de David Rojas de penal al actual subcampeón, Managua FC. Y si bien fue por la mínima, tuvieron un gran despliegue físico y merecieron el triunfo. Además, avanzaron a cuartos de final en la Copa Primera al eliminar a Chinandega (7-0). ¿Se irán otra vez del estadio Nacional con tres puntos?

Diriangén vs. Juventus: último partido entre ambos

La última vez que Diriangén y Juventus se enfrentaron fue el 31 de marzo, por la jornada 12 del Clausura 2021. Los caciques ganaron 4-2 con tantos de Laureiro (18'), Olivares en propia (36'), da Silva (54') y Santana (74'). Las dianas de la visita fueron de García (32') y Tamayo (82').