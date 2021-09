Sigue por aquí a Iztapa vs. Comunicaciones, que jugarán hoy en la fecha 10 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala.

Iztapa vs. Comunicaciones se enfrentarán hoy en la décima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala. Los de Willy Coito están terceros en la clasificación, con 19 unidades, y necesitan ganar para no perderle pisada a Antigua, que tiene 22 puntos. En el caso de los peces vela, marchan séptimos y deben procurar no salir de la zona de clasificación.

Iztapa vs. Comunicaciones: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el sábado 18 de septiembre, a las 13:00 horas, en el Estadio Municipal Morón y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Iztapa vs. Comunicaciones: cómo llegan los locales

Ramiro Cepeda, quien viene encabezando al equipo hace años, le manifestó a ESPN en 2020 su deseo de "dar un paso en la historia del club y clasificar a la fase final". Y en el Clausura pasado cumplieron con creces, llegando a la semifinal, en donde cayeron justamente ante los cremas. Arriban vacilantes a este cruce: en los últimos cuatro juegos acumulan un triunfo (2-0 vs. Nueva Concepción) y tres derrotas (0-1 vs. Xelajú, Sololá y 0-2 vs. Achuapa).

Iztapa vs. Comunicaciones: cómo llegan los visitantes

Los cremas recibieron la grata noticia del retorno de Contreras en vísperas de este juego y el del miércoles que viene, por Liga Concacaf, ante Alianza. En los últimos cuatro encuentros del tercer ciclo de Coito, los capitalinos suman dos victorias (3-1 vs. Guastatoya y 1-2 vs. Municipal) y dos caídas (0-1 vs. Antigua y 0-2 vs. Santa Lucía). Los jaguares, en el último partido, fueron ampliamente superiores a Comunicaciones y les hicieron precio con el tanteador.

Iztapa vs. Comunicaciones: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de mayo, en la semifinal de vuelta del Torneo Clausura. Aquel día, Comunicaciones e Iztapa igualaron 1-1 con goles de Óscar Santiz y Cristian Hernádez, respectivamente.