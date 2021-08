11 Deportivo le saca un empate a Comunicaciones

Comunicaciones se vio sorprendido por 11 Deportivo que logró empatarle en Guatemala.

El estadio Doroteo Guamuch Flores fue escenario del partido de la noche de hoy entre Comunicaciones de Guatemala ante 11 Deportivo de El Salvador, donde estos últimos lograron hacer un buen trabajo y consiguieron empatarle 1-1 a los chapines, resultado que también quedó corto porque pudieron merecer el triunfo en la ida de la ronda preliminar de la Liga Concacaf.

Los cremas partían como grandes favoritos en la serie, pero no contaron que el rival salvadoreño llegara al reducto chapín a tomar la iniciativa y la posesión del balón, aunque esto no fue suficiente del primer tiempo porque no realizaron tiros al marco defendido por Fredy Pérez que le ganó la titularidad al seleccionado Kevin Moscoso.

11 Deportivo tuvo el balón pero no tiro, los albos no contaban con la posesión, pero llegaban con peligro como el cabezazo de Juan Anangonó que apenas se fue a un lado de la portería contrincante y fue Alexander Larín que anotó un golazo de tiro libre al minuto 35, para poner el 1-0 con el que el encuentro se fue al descanso.

Pero el equipo salvadoreño no llegó a regalarse en territorio guatemalteco, a pesar de jugar de visita y en condiciones de una cancha ajena a las suyas, logró imponer condiciones y verse superior a los albos que parecían conformes con el 1-0 y también incapaces de inclinar el juego a su favor y lo terminaron pagando caro.

Al minuto 68, todo se le derrumbó a los chapines porque en una jugada desde el saque de banda la defensa fue tomada mal parada, el balón le llegó a Edgar Medrano que ingresó al área, dejó en el camino a Jorge Aparicio y luego con un potente tiro de derecha superó a Fredy Pérez para anotar el 1-1 que al final fue definitivo.

Al final el encuentro quedó en empate y ahora la serie se definirá el próximo 19 de agosto, cuando ahora sea 11 Deportivo el que reciba a Comunicaciones en el partido de vuelta de la serie que se disputará en el estadio Cuscatlán.