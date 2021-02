El presidente de Cartaginés habla sobre la continuidad de Medford

Leonardo Vargas espera que Hernán Medford pueda sacar del mal momento a Cartaginés.

Cartaginés no la está pasando bien en el inicio del Torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica de Costa Rica, tras ocho jornadas está en los últimos puestos y esta racha ha puesto en duda la capacidad del entrenador Hernán Medford para que pueda mejorar el rumbo del equipo y este domingo tendrá una prueba de fuego ante el súper líder Alajuelense.

Leonardo Vargas, presidente de los brumosos, habló para La Nación, en donde indicó que no se esperaba tener un inicio como el que se está teniendo, porque de tener un mal resultado el domingo podría caer al último lugar, algo para lo que no se trabajó por lo que espera que se pueda salir de esta mala racha.

Además, Vargas manifestó su confianza plena en Medford para el banquillo de Cartaginés: “Creo en Hernán, en los jugadores, en el resto del cuerpo técnico y en los que estamos en la administración. Creo en el trabajo que estamos haciendo y en el proceso que llevamos, porque lo estamos haciendo bien en todos los niveles. Eso sí, todo tiene un límite, porque si no revertimos las cosas, como dirigencia nos toca ver que hacemos”.

“Analizaré lo que pase el domingo ante Alajuelense, pero como que diga que si se llega a perder alguien va a estar fuera, pues la verdad no. El mismo domingo analizaré que pase y como suceda. Por ahora no puedo decir que si perdemos voy a despedir a Hernán, porque no. Quisiera terminar el torneo con él”, afirmó el dirigente.

El presidente de los brumosos manifestó que no le gusta la casilla en la que está el equipo, pero que con buenos resultados confía en que se pueda revertir. “Tenemos al último lugar a dos puntos y no me gusta para nada. Sin embargo, vuelvo a ver para arriba y a cuatro unidades está el cuarto lugar”.

Cartaginés apenas suma dos triunfos en el certamen, además de dos empates y cuatro derrotas, racha negativa que lo tiene en el décimo puesto de la tabla con ocho puntos. El domingo a las 15:00 horas recibirá la visita de la Liga Deportiva Alajuelense.