Mauricio Pochettino habló respecto a la titularidad en el arco del PSG

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, habló acerca de la disputa por la titularidad del arco entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma.

Mauricio Pochettino tendrá que tomar importantes decisiones en el PSG de cara a una nueva temporada de la Ligue 1. Una de ellas es sobre quién ocupará la titularidad en el arco, si será Keylor Navas como lo ha sido desde que llegó procedente del Real Madrid o si el recientemente fichado Gianluigi Donnarumma le quitará ese lugar.

En una entrevista con el medio francés "Le Parisien", el argentino habló por primera vez respecto a esa disputa: "Todo el mundo comprende la gestión de la competencia, tiene que ser una batalla sana. De nuestra manera intentaremos ser justos, evaluando quién es mejor y quién está en mejor forma".

Por otro lado, dejó en claro que la intención es precisamente generar esa necesidad de superarse constantemente para estar en el once inicial fecha a fecha: "Los jugadores relacionados con el fichaje deben aceptar su situación. El PSG tiene necesidad de tener competencia en todas las posiciones y que haya una evolución constante".

En otro de los apartados habló respecto a la situación actual de Kylian Mbappé: "Lo único que está claro es que a Mbappé le queda un año más de contrato. Es jugador nuestro y lo vamos a tratar de la misma manera que a un jugador al que le queden cinco temporadas de contrato. A nivel deportivo no cambia nada con él".

"¿Si me dijo Mbappé que no renovará? Son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso. ¿Si imagino que se pueda ir libre? No me lo imagino, no vivo de la imaginación", concluyó.