Las sorpresas en la convocatoria de Honduras para el amistoso ante Guatemala

A pocos días del partido contra Guatemala, Fabián Coito dio la lista de convocados de Honduras.

Cada vez restan menos detalles para el encuentro entre Honduras y Guatemala por el amistoso internacional que se jugará durante la fecha FIFA. Las selecciones centroamericanas se verán las caras el 15 de noviembre en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y llevarán lo mejor que tienen para prepararse de cara a las Eliminatorias que comienzan el año que viene.

Fabián Coito confirmó la lista de convocados para el partido ante los chapines y entre los nombres hay varios sorpresas. Lo que más se destaca de esta convocatoria es que habrá muchos legionarios, algo que no sucedió en los partidos anteriores que se jugaron en octubre y que tuvieron únicamente a futbolistas del ámbito local.

Lo primero que asombra de la citatoria es la aparición de Denil Maldonado. El defensor no juega desde el 21 de febrero de este año y todavía no recibió la autorización para sumarse a los entrenamientos con el Everton de Chile, club al que llegó cedido en este mercado. Pese a todo esto, fue llamado por el estratega uruguayo para este amistoso. Al contrario, Rigoberto Rivas también estuvo mucho sin jugar por lesión y, pese a que se recuperó, no fue convocado.

También sorprende la ausencia de Romell Quioto, quien había declarado que no iba a poder estar por los problemas que existen para viajar desde Estados Unidos a Honduras. El delantero de Montreal Impact no fue convocado por eso, pero si fueron Maynor Figueroa, Boniek García y Douglas Martínez que también desarrollan su carrera en la Major League Soccer.

Por último, la convocatoria de Omar Elvir para el lateral izquierdo y no de Emilio Izaguirre. Coito decidió dejar afuera al histórico defensor de la Bicolor. Además, sorprende que no haya llamado a Deyby Flores que se venía destacando en la Liga Nacional. El centrocampista fue una de las grandes apariciones de Olimpia en este torneo.