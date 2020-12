La tabla de posiciones del Apertura 2020 tras el Limón 1-4 Herediano

La tabla de posiciones prácticamente quedó definida tras la victoria de Herediano sobre Limón.

La tarde de hoy se disputó el último partido que quedaba pendiente del Torneo Apertura 2020 de la Liga Promerica de Costa Rica, luego que Herediano se impusiera 1-4 en condición de visita a Limón, en un partido que era reprogramado de la decimocuarta jornada del campeonato, cambio que se hizo debido a los casos de Covid-19 que hubo en el Team.

Con este resultado, prácticamente quedaron definidos a los equipos clasificados a Semifinales, en el grupo A: Alajuelense es inamovible en el liderato, posición que aseguró semanas atrás y ahora con sus 34 puntos, le saca nueve de ventaja al segundo que es Herediano, que también ya había visado su pase a la siguiente ronda.

En el Grupo B: Saprissa confirmó su presencia en la fase final, aunque todavía no tiene asegurado su primer puesto, porque depende de no tropezar en la última jornada contra Grecia, o que Cartaginés no gane su respectivo compromiso cuando visite a Pérez Zeledón, cabe mencionar que estos dos choques serán a la misma hora el domingo.

Con respecto a los de Cartago, gracias a la victoria de hoy de Herediano sobre Limón, casi tienen asegurada su clasificación, porque para quedar eliminados tendrían que perder el domingo, pero al mismo tiempo que San Carlos gane su partido por diferencia de 11 goles o que los costeños hagan lo mismo, pero con una goleada por 16 anotaciones, algo que parece prácticamente imposible.

La liga costarricense llegó a su estancia definitoria, aunque parece que las emociones quedarán guardadas para la fase final, porque en la última jornada de la etapa de grupos está definido cómo quedarán los equipos.

Tabla de posiciones

Grupo A

Alajuelense 34 puntos Herediano 25 puntos Guadalupe 18 puntos Pérez Zeledón 15 puntos Santos 14 puntos Grecia 10 puntos

Grupo B