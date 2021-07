Keylor Navas habría revelado una de las razones por las cuales está alejado de la Tricolor

Keylor Navas ha recibido bastantes críticas por parte de la afición costarricenses debido a las ausencias del guardameta del PSG con la Selección.

Al menos a nivel de selecciones no está siendo un buen momento para Keylor Navas, luego de perderse la Copa Oro debido a una lesión en su hombro, el futbolista ha recibido muchas críticas por parte de un sector de la afición costarricense. Sobre todo al comenzar la pretemporada con el PSG, mientras la Tricolor está en medio de un torneo oficial, el cual Keylor no participa por distintas razones en su momento desde el 2011.

Según fuentes de ESPN, Keylor Navas habría revelado una de las razones por las cuales se encuentra bastante alejado de la Selección de Costa Rica. El periodista Andrés Agulla desde el espacio de en Jorge Ramos y su Banda, pudo obtener información sobre lo que está sucediendo en el entorno de Keylor y su decisión de no asistir en los últimos años a la Selección de Costa Rica en torneos oficiales por múltiples razones.

¿Qué le pasa a Keylor Navas?

Según fuentes de ESPN, una de las razones por las cuales el costarricense está alejado de la Selección Nacional de Costa Rica es por el trato que recibió en el juicio que se dio en marzo pasado entre Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges vs. federativos. "Keylor Navas está realmente, muy, pero muy dolido con todo lo que pasó con aquella demanda con respecto si había entre Keylor y dos jugadores más habían cesado a Pinto y aquella situación que se hizo pública", confirmó Andrés Agulla para ESPN.

"Él Se sintió condenado por muchos de los medios, mucha gente del público y Keylor Navas según me han dicho está totalmente dolido por esa situación", reafirmó Andrés Agulla para ESPN. En estos momentos Keylor se encuentra trabajando ya en la pretemporada con el PSG para también disputarse un lugar en el once titular en el equipo, ya que con la llegada de Donnarumma, el tico no la tendrá sencilla.