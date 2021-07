Keylor Navas envió un mensaje a la afición de PSG en las redes sociales

Keylor Navas se prepara para una nueva temporada con el PSG.

Puede que sea una de las temporadas más complicadas para Keylor Navas, luego de que en la campaña anterior el PSG se quedara sin sus dos títulos más importantes: Liga y Champions, el conjunto parisino quiere revancha en esta oportunidad. Sin embargo, para ello han traído varios fichajes interesantes, uno de ellos ha sido el guardameta del Italia, Donnarumma, quien llegará para ganarse un lugar en la portería. Algo que no ha caído muy bien en Keylor Navas.

Desde hace unos días ya se ha visto a Keylor entrenar con el PSG, recuperándose de una lesión en el hombro. Lo que levantó de inmediato la molestia de algunos aficionados costarricenses quienes piensan que el arquero costarricense se ha negado a venir a la Selección durante todos estos años. Hay que resaltar que Keylor no ha estado en las ediciones de Copa Oro del 2019, 2017, 2015 y 2013. De hecho, la última que disputó el arquero tico fue en el 2011. Otra situación incómoda para el arquero tico.

¡Mensaje de Keylor a la afición de París!

Más allá de toda esta situación, Keylor Navas siempre ha demostrado ser un profesional, dentro y fuera del campo. A través de sus redes sociales, el arquero tico dejó un mensaje para la afición del PSG. "Gracias a Dios una temporada más, con mucha ilusión de ponerme al 100% y de hacer lo que me gusta!! Allez Paris!!", comentó Keylor Navas junto a dos imágenes en dónde se le veía haciendo algunos exámenes físicos de la pretemporada.

Mensaje de Keylor Navas en las redes / Foto: Keylor Navas

Recordemos que por los fichajes que están realizando los parisinos y las movidas en sus filas, es probable que Keylor Navas no tenga asegurado 100% su lugar en el PSG al menos en la titularidad. Tomando en cuenta que no es un arquero para ser suplemente de ninguna manera. Mientras tanto, el tico se enfocará en recuperarse de su lesión, porque no es un dato menor que también renovó hace unas semanas con el PSG y ahora mismo se encuentra enfocado para ponerse a la par de sus compañeros y al máximo nivel.