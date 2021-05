Pedro Troglio es tricampeón con Olimpia y lo piden para la Selección de Honduras

Olimpia venció a Motagua y se consagró campeón de Honduras.

Sí, pudo conseguirlo, el estratega argentino Pedro Troglio pudo conseguir el tercer título consecutivo en Honduras con Olimpia, luego de vencer por 4-3 a Motagua en los penales. Durante los 90 minutos del partido la serie quedó igualada y todo se definió desde el punto penal. A pesar de haber estado sancionado, el sudamericano logró su tricampeonato con el equipo hondureño.

Recordemos que durante el partido de ida no terminó con el pitazo final para Pedro Troglio. Al argentino no le gustó alguna pregunta que le hicieron por parte de los periodistas que se encontraban en el lugar y técnico sudamericano no dudó en responder de manera contundente. Y esto le trajo como consecuencia una sanción económica y la suspensión de cuatro partidos. Luego de conseguir un título más con la institución de Olimpia, la afición respondió a través de las redes sociales

Los mensajes para Pedro Troglio en redes sociales

A pesar de haber anunciado su renovación con el equipo de Olimpia al menos por un año más. El entrenador argentino renovó con los Albos hasta junio del 2022 y no se marcha a mitad de este 2021, cuando se le terminaba el contrato. A través de las redes sociales el entrenador sudamericano recibió en elogios, incluso, ¡lo pidieron para la Selección Nacional de Honduras!

El peor momento ya pasó y Pedro Troglio tuvo su revancha tras sufrir la derrota en el primer partido y logró mantener la corona por tercer año consecutivo. Troglio se ha ganado el cariño de toda la afición de Olimpia y también de parte de todo el fútbol hondureño, ya que también el argentino ha trascendido con el equipo a nivel internacional.