Carlos Ruiz explotó en contra del árbitro en la derrota de Guatemala ante México por Copa Oro

La Selección de Guatemala quedó eliminada de la Copa Oro tras perder (3-0) ante México y Carlos El Pescadito Ruiz no dejó pasar la oportunidad para reprocharle acciones al árbitro.

En una nueva jornada de la Copa Oro la Selección de Guatemala quedó eliminada luego de perder (3-0) ante la Selección de México. Un rival para los chapines que en los papeles era el más complicado de la zona, sin embargo, luego de caer derrotados en la primera fecha ante El Salvador, un resultado positivo ante los aztecas era fundamental. Tras no suceder, durante el encuentro, Carlos El Pescadito Ruiz fue bastante crítico con el árbitro, lo suficiente como para expresarlo a través de sus redes sociales.

Recordemos que siempre que Carlos El Pescadito Ruiz levanta la voz, es considerada por obvia razones una de las posturas más respetadas en el fútbol guatemalteco. Siendo el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala también es un fiel seguidor de la Azul y Blanco, que luego de esta derrota que los dejó afuera de la Copa Oro, no quedó muy contento con el desempeño del árbitro.

¡Carlos Ruiz explotó en contra del árbitro!

A través de su cuenta oficial de Twitter, Carlos Ruiz estuvo siguiendo minuto a minuto el partido, y cuando desde su perspectiva el árbitro no tomaba buenas decisiones, se lo hacía saber de manera contundente, aunque de manera agresiva. "Donde están las amarillas árbitro de M. Ya tendría que tener amarilla Salcedo y Álvarez mínimo Amarilla xq esa entrada fue de roja", expuso El Pescadito Ruiz reclamándole otras decisiones al principal.

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que Carlos Ruiz envía un mensaje de esta manera. Hace unos días cuando estaba sobre la mesa la posibilidad de que Guatemala participara en esta Copa Oro, el guatemalteco expuso lo siguiente. "Por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe US$ 150 dólares mas o menos, dinerito que jamás llega al desarrollo del fútbol algo obvio. ¿Qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?", comentaba en aquel entonces.

La Selección de Guatemala tendrá que evaluar varias cosas de cara al futuro para cambiar su actualidad en el fútbol nacional y también a nivel de selecciones. Afuera de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y también de la Copa Oro, son hechos bastante fuertes para los chapines. Ahora, desde la directiva, cuerpo técnico, jugadores y aficionados, deberán remar todos para el mismo lado, si quieren sacar esta situación a flote.