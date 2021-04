El técnico de la Selección de Guatemala hizo referencia a Curazao quien tendrá como rival el próximo 8 de junio por las Eliminatorias.

La Selección de Guatemala ha comenzado con el pie derecho, al menos en los resultados, en sus dos primeras presentaciones en las Eliminatorias de Concacaf ante Cuba e Islas Vírgenes Británicas. De esta manera es segunda en el Grupo C, quien lo lidera hasta los momentos la Selección de Curazao con los mismos puntos pero con una diferencia de goles mucho mayor. El entrenador de los chapines, Amarini Villatoro se refirió al presente de Curazao quien será su rival el próximo 8 de junio por las Eliminatorias.

El técnico de la Azul y Blanco sabe que el rendimiento del equipo no fue nada bueno, a pesar de que se pudo conseguir los resultados. Sin embargo, el funcionamiento es muy importante ya que no siempre se podrá encontrar con tantas oportunidades frente al arco, y sin una idea de juego claro la puede pasar muy mal. Amarini Villatoro fue claro e hizo referencia a uno de sus próximos rivales: la selección de Curazao.

"Curazao comenzó bien estas Eliminatorias que por lo visto demostró ser un conjunto bastante efectivo en la parte ofensiva y no le puedes regalar demasiados espacios. Ante Cuba tuvo tres ocasiones de gol y metió dos, es un equipo que juega muy rápido por las dos bandas, algo que nosotros también ya habíamos visto de ellos en sus anteriores actuaciones. Pero considero que los jugadores de Curazao no son de otro mundo y podemos pelearles el boleto", afirmó Amarini Villatoro para ESPN.

En su última presentación, la Azul y Blanco también mostró demasiadas falencias en la parte defensiva, que de no ser por el portero Ricardo Jerez y que los isleños no fueron muy efectivos, de lo contrario los guatemaltecos hubieran regresado sin la portería imbatida o con un resultado sorpresivo al que se esperaba. Esto es algo que tiene que toma en cuenta Amarini Villatoro porque tal vez, Curazao no perdone estas ocasiones de gol.

Recordemos que los chapines volverán a jugar hasta el jueves 3 de junio cuando reciba la visita de San Vicente y las Granadinas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, esto por la quinta jornada y luego por la sexta fecha, estará visitando a Curazao en el estadio Ergilio Hito el 7 del mismo mes, en lo que parece ser el juego que definirá al clasificado.