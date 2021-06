El futbolista por el que se pelean Alajuelense y Saprissa

Luego de destacarse durante esta temporada en Cartaginés, Alajuelense y Saprissa pusieron sus ojos en él.

Finalizado el Clausura 2021, el mercado de pases de Costa Rica se empieza a mover y los rumores ganan lugar. Un futbolista que será el más buscado en este período es Cristopher Núñez. Tuvo una excelente temporada con el Cartaginés y levantó el interés de Alajuelense y Saprissa.

El mediocampista de 20 años jugó 36 partidos, entre Apertura y Clausura, y anotó 6 goles. Además, fue convocado a la Sub 23. Los dos grandes ticos lo buscan, pero deberán competir con ofertas que llegarían del exterior. Así lo confesó Leonardo Vargas Masis, el gerente deportivo de los Brumosos.

“Nos ha dicho que está esperando una situación afuera y que si no se le da continuará en Cartaginés, eso nos lo ha dicho en innumerable cantidad de veces, nos ha pedido un tiempo para terminar de concretar esa opción afuera para que no tenga problemas con contrato y si por A o por B no se dé la situación entonces firmaría con nosotros”, declaró en entrevista con ESPN.

Cristopher Núñez levantó el interés de Saprissa y Alajuelense. (Everardo Herrera)

Vargas está confiado de que, en caso de no irse al exterior, seguirá un tiempo más en el Cartaginés: “Ha habido mucha especulación pero nos hemos reunido y hablado con él cualquier cantidad de veces y esa siempre ha sido la respuesta de él hacia nosotros, entonces por ese lado estamos tranquilos”.

Todavía no trascendieron las equipos extranjeros que buscan a Cristopher Núñez, pero en el mercado de principio de año hubo pláticas de los Brumosos con el Puebla de México. No llegaron a un acuerdo entre las partes y se terminó cayendo esa posibilidad. En este período podrían volver a intentarlo.