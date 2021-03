Cecilio Waterman: "Le dije a mi agente que quiero jugar en Colo-Colo"

Mientras se dio como descartado su fichaje, Cecilio Waterman insiste con dejar Universidad de Concepción para pasar a Colo-Colo.

Sigue la novela de Cecilio Waterman en este mercado de pases del fútbol chileno. Pese al descenso con Universidad de Concepción, el legionario de Panamá tuvo una excelente temporada en el país sudamericano y quedó tercero en la lista de goleadores del torneo. Esto hizo que el Colo-Colo, entre otros equipos, pusieran los ojos en él.

El conjunto Cacique fue quien más se movió para quedarse con el canalero y hasta presentó una oferta formal a la U. El propio entrenador de los Albos aseguró que el atacante estaba por llegar y solo faltaba la confirmación oficial. Eso último no se terminó dando y la propuesta fue rechazada por ser insuficiente.

Con el pase caído, los directivos de Universidad de Concepción decidieron declararlo intrasferible y aseguraron que peleará el ascenso con su equipo. Una medida que no fue bien vista por Waterman. El panameño dio una entrevista con TNT Sports de Chile y mostró sus ganas de irse del club.

"Se acercaron con mi representante. Me llamó el sábado y me dijo que estaba encaminado. Le dije que quería jugar en Colo Colo. Iba a viajar desde Panamá. No sé qué pasó. No sé llegó a buen puerto. Yo estaba ilusionado, porque es un club grande. Son cosas que pasan, que no dependen de mí", declaró el futbolista.

Para finalizar, contó el duro momento que está viviendo: "Mi representante no me llama hace dos días. No sé qué puede pasar. Se decía que Universidad de Concepción no iba a negociar más, pero no he hablado con ellos. Estoy agradecido del club. Me han tratado muy bien y no quiero faltar el respeto". Su futuro dependerá de la llegada de una buena propuesta desde lo económico.