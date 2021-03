Erick Lonnis sale a defender a Saprissa ante Kurt Morsink

El histórico portero, Erick Lonnis, le apuntó al representante Kurt Morsink por intentar perjudicar a Saprissa.

Hace ya varios años que los representantes van ganando cada vez más importancia en el mundo del fútbol. Son los encargados de manejarles las carreras a los futbolistas y a veces terminan provocando malas relaciones con los clubes en los que está su representando. De esto último acusó Erick Lonnis a Kurt Morsink, quien está tomando posición de la joya Orlando Sinclair del Saprissa.

"Yo como accionista minoritario de Saprissa voy a presentar una moción para que se abra una investigación con todos los malos manejos que ha tenido Kurt Morsink en la relación con el Saprissa. Es una persona que piensa que puede hacer lo que le da la gana, manipula a los jugadores, a un sector de prensa y hasta aficionados", adelantó el histórico portero mundialista en una entrevista con Canal 7.

La gran preocupación de Lonnis es que el represente termine sacando a Sinclair del Morado. No sería la primera vez que logra que un jugador con mucho futuro en el Sapri se termine yendo antes de tiempo por decisión de este empresario. Su presencia no está bien vista en el club por esos motivos.

"Porque creen que Morsink no hace eso en Herediano, ni en LDA, porque ahí no se lo permiten. Hay que ponerle límite a ese tipo de personas porque si no, se van a terminar adueñando de los equipos", continuó el ex-guardameta que acusa al representante de ser anti-saprissta.

Kurt fue el encargado de llevar a varios jugadores costarricenses a la MLS, como fueron los casos de Francisco Calvo, David Guzmán, Roy Miller, Guillermo Ortíz, entre otros. Es el gran apuntado por la afición del Saprissa por la salida de Johan Venegas a Alajuelense, insisten que mucho tuvo que ver él en ese pase.