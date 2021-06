Brasil vs. Paraguay se enfrentarán por la octava jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. Conoce el horario y canal para verlo en directo en Centroamérica.

Las selecciones de Brasil y Paraguay se enfrentarán este martes 8 de junio por la octava jornada de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Se trata de un duelo de invictos, los únicos que aún no han perdido camino a Qatar 2022 además de Argentina.

Brasil vs. Paraguay: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido en Centroamérica

El encuentro se disputará mañana, martes 8 de junio, desde las 18:30 horas de Centroamérica (19:30 de Panamá) en el Estadio Defensores del Chaco (Paraguay). El mismo podrá verse en Sky HD para todo Centroamérica.

Brasil vs. Paraguay: Cómo llegan los locales

Los guaraníes marchan invictos en las Eliminatorias, tras obtener cuatro empates (Uruguay, Bolivia, Argentina y Perú) y un triunfo (Venezuela en la segunda fecha, por 1-0 en Caracas). Desde su histórico Mundial de Sudáfrica 2010 (donde llegó a cuartos de final) no participa en el máximo certamen, y tendrá la mira puesta en retornar a él.

Brasil vs. Paraguay: Cómo llegan los visitantes

Los pentacampeones del mundo y los únicos con asistencia perfecta a la Copa del Mundo han arrancado de manera inmejorable su andar en las Eliminatorias, ganando todos y cada uno de sus cinco duelos anteriores: 5-0 vs. Bolivia; 4-2 vs. Perú; 1-0 vs. Venezuela; 2-0 vs. Uruguay y 2-0 vs. Ecuador.

Brasil vs. Paraguay: Último partido entre ambos por Eliminatorias

La última vez que Brasil y Paraguay se vieron las caras por Eliminatorias fue el 28 de marzo de 2017, por la jornada número 14 rumbo a Rusia 2018. En esa oportunidad, la verdeamarela ganó por 3-0.