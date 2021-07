La estrategia que prepara Estados Unidos para complicar a Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf

Cada vez falta menos para el comienzo de las Eliminatorias Concacaf y Estados Unidos planea hacersela díficil a Costa Rica.

Pese a que todavía resta jugarse la final de la Copa Oro 2021 entre México y Estados Unidos, las selecciones ya van pensando en el inicio del octogonal de las Eliminatorias Concacaf. La lucha por la clasificación empieza en septiembre de este año y estarán las selecciones antes mencionados junto a Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Jamaica y Canadá.

Los ticos enfrentarán a los estadounidenses el 10 de octubre y lo harán de visitante. Para ese encuentro, el combinado norteamericano mudará su localía a un territorio que complicará a la Sele. Es una interesante estrategía para llevar a los centroamericanos a un marco poco común para ellos.

Estados Unidos hará de local en Columbus, Ohio, contra Costa Rica. Es una ciudad que se caracteriza por ser muy fría en esa época del año. La temperatura promedio no supera los 10 grados y hasta han tenido de -1° C. Confronta contra un país que no tiene inviernos tan fríos como este.

Para esa época en Costa Rica la temperatura mínima no llega a ser menor de 17 grados y el promedio se ubica entre 25 y 23 grados. Será un cambio muy importante para los ticos que deberán no solo enfrentar a una gran selección con todo el apoyo de sus fanáticos, sino también a las condiciones climáticas.

"Una cosa con la que puede contar en Columbus es el apoyo inquebrantable para el equipo de EE. UU. Y eso será fundamental para ayudarnos a obtener una victoria contra Costa Rica. Habiendo entrenado allí durante cinco años y luego asistiendo a la inauguración del nuevo estadio, sé de primera mano lo increíble que es el vínculo entre el equipo y la afición. No podemos esperar a jugar allí", declaró Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos.