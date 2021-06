Hugo Pérez sobre la decisión de Tomás Romero: “No la comparto”

Hugo Pérez habló sobre la decisión de Tomás Romero de no aceptar la convocatoria de El Salvador.

Hugo Pérez, entrenador de la Selección de El Salvador, ofreció una conferencia de prensa donde dio su punto de vista sobre los próximos partidos contra Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua y Barbuda, pero también fue cuestionado para saber su punto de vista acerca del rechazo del portero Tomás Romero, quien prefiere esperar un llamado por parte de Estados Unidos.

“Es una decisión personal de él, personalmente no la comparto porque tuvo tiempo de avisar antes, pero es un joven y yo lo entiendo en ese sentido, pero básicamente le dije que mejor se quede en casa si no está seguro, mejor que lo piense, que las puertas están abiertas para un futuro”, dijo el estratega de La Selecta.

“Yo no quiero presionar a nadie, sea él u otro jugador de afuera, si realmente él quiere, él tiene la capacidad para estar aquí bienvenido sea, sino, sí lo está pensando, si no está seguro, es mejor no traer a nadie”, agregó Pérez cuando se le preguntó sí insistirá en convencer a Romero a que se una al combinado nacional.

Sobre sí sabía las razones de su rechazo a la nomina comentó: “Alguien le comentó que sí jugaba con nosotros, iba a ser difícil que cambiara de selección con Estados Unidos, porque él nació allá. El otro motivo es que él es el segundo portero de Los Ángeles FC, él quería quedarse en esta convocatoria y tratar de pelear por un puesto, lo cual es muy difícil porque el titular es de mucha experiencia”.

Por último, Hugo Pérez indicó que habló con el futbolista, le fue claro que Estados Unidos tiene a cinco porteros por delante de él, incluso que estos están en ligas que son consideradas las mejores del mundo, pero el jugador se mantuvo firme en su decisión.