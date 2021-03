Los 5 legionarios de Honduras que jugarán el Preolímpico

A solo 11 días del debuto en el Preolímpico de Guadalajara ante Canadá, El Salvador ya tiene conformada la lista de convocados para la selección de Sub 23. Debido a que no corresponde un un torneo de FIFA, no fue para nada fácil contar con los legionarios que juegan en el exterior y sobre todo con aquellos que son importantes para su equipo.

Debido a eso, en FCA armamos una lista con los cinco futbolistas catrachos que juegan en el exterior y que integran la lista de citados para disputar la clasificación a Tokio 2020. Destacaremos su actualidad, el equipo del que juegan y que terminó influyendo para que los convoque Hugo Pérez.