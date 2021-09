El lujoso once que estaría presentando Canadá ante Honduras

Las selecciones de Canadá y Honduras se enfrentarán hoy en el comienzo del Octogonal final de las Eliminatorias de Concacaf.

La Selección Canadá y la Selección de Honduras se enfrentarán hoy para comenzar ambos el camino del Octogonal Final en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este encuentro, que se dio en esta instancia por última vez hace casi tres décadas, enfrentará a dos seleccionados con un mismo objetivo: volver a una Copa del Mundo. Canadá ha logrado reunir a un conjunto de elementos muy importantes y que hoy colocaría a un once de lujo para enfrentar a los catrachos.

Recordemos que ambos conjuntos vienen de tener participaciones muy distintas en la Copa Oro que tuvo como resultado a Estados Unidos como campeón. Mientras que la Selección de Honduras quedó eliminada en los cuartos de final, Canadá pudo llegar hasta las semifinales y disputarse un lugar para la gran final que no terminó por darse. Ahora, los canadienses a diferencia de los encuentros anteriores, tendrá a disposición a todas sus figuras.

Once de lujo para Canadá

Canadá se estaría parando ante Honduras de la siguiente manera para el encuentro de hoy: Portero: Maxime Crépeau (Vancouver Whitecaps FC); Defensas: Steven Vitória (Moreirense F. C, Kamal Miller (C. F. Montréal), Alistair Johnston (Nashville SC) y Alphonso Davies (Bayern de Múnich). Mediocampistas: Liam Frase (Columbus Crew), Atiba Hutchinson (Beşiktaş J. K.), Stephen Antunes (F. C. Paços de Ferreira) y Mark-Anthony Kaye (Colorado Rapids). Atacantes: Jonathan David (Lille) y Cyle Cristopher Larin (Orlando City).

Este encuentro entre Canadá y Honduras tendrá lugar hoy, jueves 2 de septiembre, a las 18:05 horas catrachas, en el BMO Field de Toronto. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 5 El Líder y Deportes TVC (Honduras); y Universo, Telemundo y Paramount + (Estados Unidos).