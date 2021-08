Ramiro Amarelle, referente del fútbol playa: "Deben estar orgullosos de lo que transmite la Selecta"

A una semana del comienzo del Mundial del Fútbol Playa, Ramiro Amarelle elogió a la selección de El Salvador.

El 19 de agosto comenzará la Copa Mundial de Fútbol Playa y el 20 debutará la selección de El Salvador. La Selecta integra el Grupo C y compartirá con Suiza, Bielorrusia y Brasil, el gran favorito para clasificar a la siguiente fase. Sobre como llegan los cuscatlecos, Rafael Amarelle destacó lo que vienen mostrando hace algunos años.

La figura histórica de España y MVP del Mundial en dos oportunidades (2003 y 2008) dio una entrevista en Cancha y pidió valorar lo que vienen haciendo los salvadoreños. Además, hizo un breve análisis sobre los rivales que tendrá e intentó tranquilizar los ánimos de la prensa del país centroamericano, que suelen ver a su selección como favorita.

“Me gusta su selección, me gusta su cuerpo técnico y me gusta el amor que el país tiene por ellos. Me parece que eso es algo impagable y que demuestra mucho los valores del país. Deben estar orgullosos de lo que trasmiten jugando: sacrificio, humildad, compañerismo, respeto por su gente y un amor enorme a su patria. Deberían estar todos muy orgullosos de que los representen así por el mundo”, declaró Amarelle.

Y analizó a los rivales: “El grupo de la Copa del Mundo es muy duro. No sé quién los ha categorizado de favoritos, pero creo que es un error y que no ayudaría a la selección. Hay que ver si lo que tienen es suficiente para superar a dos equipos europeos tan diferentes como Suiza y Bielorrusia. Los dos con un nivel muy alto y con experiencia en mundiales”.

Para finalizar, pidió bajar la exigencia a esta Selecta: "En Europa, los jugadores juegan unos 50 partidos de buen nivel, con los mejores jugadores, clubes, selecciones. Creo que en Concacaf aún queda mucho camino por recorrer en este sentido, y ojalá se comience a recorrer. Pero lo cierto es que los medios y herramientas que sus jugadores tienen no están a la altura de ‘exigirles’ unas semifinales”.