Diego Vázquez: "Nunca es la misma vara para los dos equipos"

El director técnico de Motagua se mostró disgustado con los sanciones a jugadores y cuerpo técnico de Olimpia.

Después de los incidentes en el último partido entre Olimpia y Motagua, el equipo blanco recibió varios castigos. Por un lado, Pedro Troglio deberá pagar 10 mil lempiras de multa y 4 juegos de suspensión; mientras tanto, Elvin Casildo recibió tres fechas de sanción, para una de Edwin Rodríguez y otra para Deybi Flores.



Para el olimpista promedio quizás estos castigos sean demasiado severos; sin embargo, para Diego Vázquez han sido bastante benevolentes. "Como siempre, no son iguales y no miden los castigos iguales, ya era algo que esperaba. En la final pasada a López por hablar lo castigaron, y ahora por esa instancia no castigaron a nadie", empezó diciendo.

Seguido a eso, el director técnico del azul profundo aseguró que no se mide a ambos clubes de la misma forma a la hora de impartir justicia: "Nunca es la misma vara para los dos equipos, de ninguna manera, siempre buscan excusas u otras explicaciones y a nosotros siempre nos aplican todo el peso de la ley. Son bien severos con nosotros y con los demás equipos no", agregó.

Finalmente, volvió a hacer énfasis en que, desde su punto de vista, no se califica de igual manera las acciones de ambos equipos: "Habría que preguntar por qué el criterio para un lado, por qué para el otro, y no se, no se", concluyó.