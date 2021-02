No se conforma: la ambición de Andrés Carevic al mando de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense ya registra dos títulos bajo el mando de Andrés Carevic.

La Liga Deportiva Alajuelense ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos de la zona en la actualidad. No solamente por haberse consagrado en Costa Rica, sino por haber vencido en la final de la Liga Concacaf ante el Deportivo Saprissa. Sin embargo, detrás de esto, existe un gran responsable: Andrés Carevic bajo la dirección del equipo ha conseguido dos títulos en tan solo semanas.

Con una plantilla prometedora, Alajuelense ha querido contrarrestar un poco el protagonismo del Deportivo Saprissa de los últimos años y luego de conseguir su título número 30, es algo que les ha llenado de confianza y motivación para los torneos siguientes. Por eso desde las dirigencia pudieron traer a futbolistas de la talla de Johan Venegas y Marcel Hernández.

Tras el título conseguido en la Liga Concacaf, Andrés Carevic habló al respecto y no se quiere conformar con lo que ha conseguido hasta con el conjunto rojinegro. "No nos podemos conformar con lo que hemos conseguido y cuando se tiene un proyecto no se puede pensar a muy corto plazo", aseveró Carevic.

Asimismo, Carevic también mencionó que este triunfo no solamente es de él, ni de los jugadores, detallando que existe un gran equipo de trabajo detrás de toda la institución que todos los días trabajan para sacar al club adelante y poder cumplir con los objetivos planificados.