Concacaf se pronunció sobre la eliminación de Cuba en la Copa Oro

La Concacaf emitió un comunicado sobre la eliminación de Cuba de la Copa Oro.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, emitió un comunicado sobre la eliminación de la Selección de Cuba de la Copa Oro. Recordemos que hace unos días debido a que no se presentara en el partido de ronda preliminar ante la Selección de Guyana Francesa que terminó con un resultado (3-0) debido a esta situación. Y por ende se dio el hecho de su eliminación de dicho torneo.

Es importante resaltar que los cubanos no pudieron ni llegar a Estados Unidos, esto porque se quedaron varados en Nicaragua, por problemas de visado y los protocolos que existen debido al Coronavirus, ya no pudieron tomar el avión rumbo a la nación norteamericana y por ende no llegarían a tiempo para su compromiso. Hoy, la Concacaf emitió un comunicado al respecto.

Concacaf se pronunció sobre la Selección de Cuba

"Concacaf ha considerado las circunstancias que llevaron a que la selección masculina de Cuba no viajará a Miami, Florida, para su partido de la Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims) contra la Guayana Francesa, programado para el sábado 3 de julio", expresó parte del comunicado.

Comunicado por parte de la Concacaf

"Si bien problemas diversos su viaje y visa relacionados con COVID-19 fueron un factor, Concacaf ha recibido más información que destaca que otros problemas administrativos de la Asociación de Fútbol de Cuba contribuyeron a que Cuba no viajara y, posteriormente, perdiera su partido de Prelims contra la Guayana Francesa", culminaron las palabras en este comunicado por parte de la Concacaf.

Comunicado Oficial de la Selección de Cuba

La Selección de Cuba debía enfrentar a Guayana Francesa y el ganador de esta llave se enfrentaría a Trinidad y Tobago en la siguiente fase, para pelear así por un pase al Grupo A de la Copa Oro donde compartirían zona con la Selección de México, El Salvador y Curazao respectivamente.