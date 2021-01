Hernán Pereyra alertó que varios países de Concacaf podrían no disputar las Eliminatorias de Qatar 2022

El periodista argentino, Hernán Pereyra , explicó que debido al virus del Coronavirus, hay varias federaciones de Concacaf que podrían no disputar las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

No será un año sencillo producto de muchos factores, pero uno de ellos es le virus del Coronavirus que ha traído consecuencias en todo el territorio deportivo. Torneos postergados, estadios vacíos, medidas de seguridad extremas y un sinfín de actividades que cambiaron su rumbo por completo. Así como también desde la Concacaf se tuvo realizar modificaciones, el periodista argentino, Hernán Pereyra, hizo referencia al respecto.

Más allá de que las federaciones, las selecciones y todos los comprometidos con las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 estén de acuerdo para la realización de este evento respetando todas las medidas de sanidad, hay un factor que viene a través del gobierno nacional de cada país que escapa de sus manos. Hay decisiones debido a la pandemia que ninguna federación puede estar por encima de esto y que evidentemente es contraproducente para los objetivos deportivos que se tengan.

En riesgo varios países de Concacaf

"Hablé con dos presidentes del área de Concacaf y uno de ellos me confirmaba que hay federaciones específicamente del Caribe, que ya han mencionado que si la situación en las fronteras se complica debido al virus del Coronavirus y el gobierno no los autoriza, no van a poder disputar estas Eliminatorias", comentó Hernán Pereyra a través de ESPN.

"Esto no es oficial todavía, pero algunos han extendido hasta junio, esta posibilidad de reabrir las fronteras. Pero mientras estas fronteras estén cerradas y existan limitaciones para los accesos ha los diferentes países, estas federaciones tendrán que dar un paso al costado porque la situación en pandemia no lo permite", aclaró Hernán Pereyra.

"A tan solo dos meses estamos de comenzar estas Eliminatorias. Las Federaciones fueron informadas que estas fechas ya no serán postergadas y que se deberá jugar, sin embargo, cada una de ellas está atada a las decisiones que el gobierno tome en su país debido al COVID-19", finalizó Hernán Pereyra a través de ESPN sobre las complicaciones que hay hoy en Concacaf para las Eliminatorias.