PSG vs. Bordeaux se enfrentarán en un duelo vibrante por la jornada 28 de la Ligue 1. Conoce el horario y canal para verlo en directo.

El PSG de Keylor Navas se enfrentará al Bordeaux por la jornada 28 de la Ligue 1. Los parisinos están ubicados en la segunda posición y quieren recuperar la punta. Para ello, no quieren dejar más puntos en el camino. Mientras que los locales, no conocen lo que es el triunfo en sus últimos cinco encuentros. Aunque no será una tarea sencilla, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa.

PSG vs. Bordeaux: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El duelo se llevará a cabo hoy, miércoles 03 de marzo, desde las 14 horas para Centroamérica en el Matmut Atlantique. El mismo será televisado por TV5 Monde y ESPN 2.

Bordeaux vs PSG: Cómo llega el local

Los Girondins no conocen la victoria en sus últimas cinco presentaciones y querrán terminar con esa racha ante el PSG. Y aunque es conocido que los parisinos parten con ventaja, los dirigidos por Jean-Louis Gasset intentarán en casa volver al triunfo.

Bordeaux vs PSG: Cómo llega el visitante

PSG no quiere seguir perdiendo la racha ganadora tomando en cuenta que sigue en el segundo puesto a tan solo dos puntos del Lille quien lidera la Ligue 1. En los últimos cinco encuentros, el conjunto parisino registra cuatro victorias y una derrota. Es el equipo goleador con 61 anotaciones del campeonato. Aunque para esta oportunidad no contarán con Mbappé, Neymar y Di María.

Bordeaux vs PSG: Último enfrentamiento entre ambos

El último partido entre Burdeos y PSG en esta competición se jugó en noviembre de 2020 y concluyó con un empate 2-2. Ahora tendrán la oportunidad de tomar revancha y sacar ventaja teniendo los tres puntos para esta jornada.