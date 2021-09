Coito despeja las dudas sobre Quioto

Fabián Coito habló luego de la polémica que se ha armado con Romell Quioto.

Romell Quioto ha sido tema de conversación desde el pasado fin de semana, primero con su club el Montreal FC en el que regresó a las canchas luego de un mes sin jugar y lo hizo a lo grande, anotando un gol para darle el triunfo ante Toronto y también por haber sido convocado para la Selección de Honduras para afrontar la eliminatoria mundialista.

Ante esto, Wilfred Nancy, entrenador del club canadiense, aprovechó a mandarle un mensaje al seleccionador hondureño Fabián Coito, para recomendarle que no usará a Quioto en el armado titular, porque no estaba en condiciones para jugar los 90 minutos, afirmando que no estaba totalmente recuperado de su lesión, por lo que el estratega uruguayo dio su versión.

“Desde el punto de vista físico estamos bien, en condiciones para estar en los tres partidos que se nos vienen, por lo que tenemos el número de futbolistas a la orden para poder armar al equipo en estos compromisos que son fundamentales”, dijo el charrúa en la conferencia de prensa que dio previo al juego de mañana ante Canadá.

Acerca de que sí será titular ante los canadienses respondió: “Romell está sano, está bien y dependerá de la estrategia y la forma de encarar el partido y ver en que momento impacta en el juego, si bien lo tenemos decidido en estos momentos, su titularidad se verá a la hora que vaya a iniciar el juego”.

La Fenafuth está tranquila sobre la condición física de Romell Quioto, incluso se acusó a Montreal FC en dar falsos reportes que el delantero estaba lesionado, esto para evitar que fuera convocado y así estuviera en el juego contra Canadá.