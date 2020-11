Boniek García habló de su breve paso por el PSG: "Allá desapareció mi velocidad"

El mediocampista hondureño, Oscar Boniek García, contó su vivencia corta en el PSG antes de llegar a la Major League Soccer.

En una plática exclusiva para Fútbol Centroamérica, Oscar Boniek García habló de todo un poco. El mediocampista de la Selección de Honduras tocó temas en relación a su carrera, y describió como fue su breve expreiencia cuando se fue a probar al Paris Saint Germain de Francia.

"En el 2008 se me da la oportunidad de ir al PSG a hacer la prueba. Llegué con el representante, me instaló en el hotel y yo tuve que arreglármelas como sea. Prácticamente no tuve el apoyo que me hubiese gustado estando allá", empezó contando. Seguido a eso, reveló que pudo compartir espacio con dos jugadores de reconocimiento mundial.

"En ese equipo estaban Ludovic Giuly y Claude Makelele, porque ellos me ayudaban con la traducción al español", afirmó. Seguido a ello, el "Presidente" charló sobre las diferencias entre el fútbol hondureño y el europeo y como fue que le tocó adaptarse: "Para serte sincero, los primeros dos días yo dije a 'estos me los voy a comer en velocidad si o si', pero no. Allá con el balón desapareció mi velocidad, la dinámica con la que jugaban me costó demasiado, ya el tercer cuarto día venia, controlaba, y jugaba rápido", agregó.

Por último, también reveló más detalles sobre por qué razón cree que no le ajustó para quedarse: "El pasaporte también pesa. Estando allá tuvimos dos partidos contra Guimarães y Benfica, y me usaron de lateral izquierdo y derecho para ver mis condiciones. Yo creo que lo hice bien", concluyó.