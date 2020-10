Chucho López casi no suma minutos en el América desde que eligió Guatemala

Desde que Antonio López contó que jugaría para la selección de Guatemala en el América juega poco y nada.

Las relaciones entre Antonio López y Guatemala comenzaron en marzo cuando Comunicaciones se enfrentó contra el América de México, club dueño de su ficha, por la Concachampions. Al jugador lo contactaron desde la federación chapina, cuando le tocó viajar a la casa de los Albos, y le avisaron que lo estaban buscando para convocarlo en un futuro. El nació en tierras aztecas, pero sabía que tenía ascendencia de ese país.

Ante el nulo llamado de la selección de los mexicanos, en abril de este año comenzó las trámites para obtener la nacionalidad. Mientras tanto, él empezaba a ganar cada vez más lugar en su equipo. Para agosto, Chucho tenía muy avanzado sus papeles para representar al combinado centroamericano y a principios de septiembre ya había firmado los documentos que dictaminaban que jugaría para Guatemala y que rechazaba hacerlo para México.

Hasta ese momento, el atacante oscilaba entre la titularidad y el banquillo en el América. Cuando le tocaba ser suplente, López era un fija para el primer recambio que se hacía en el encuentro. El futbolista de doblenacionalidad contaba con lugar en el equipo y era muy tenido en cuenta por el entrenador de las Águilas.

Antonio López fue titular en el amistoso de Guatemala ante México. (Instagram)

Todo ese cambio cuando fue convocado por Amarini Villatoro en los dos amistosos que jugó Guatemala, primero ante México y luego ante Nicaragua. El jugador se mostró feliz luciendo la 10 de los chapines y, pese a que los resultados no acompañaron, estaba satisfecho por la gran importancia que le dieron en la selección centroamericana.

Su regreso al club no fue el esperado y de los últimos 6 partidos solo jugó 25 minutos. En las pasadas dos jornadas, Chucho directamente no ingresó y miró el encuentro desde el banquillo. Cada vez cuenta con menos tiempo en el campo de juego y está muy lejos de tener la posibilidad de volver a ser titular. Los motivos de esto no se saben a ciencia cierta, pero se escucharon algunos rumores que cuentan que tienen que ver con su elección por Guatemala. El futbolista no se refirió al tema y la duda está instalada.