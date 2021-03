Alfredo Mejía: "Antes no estuve por el bajo nivel que venía mostrando"

Alfredo Mejía habló sobre la Selección de Honduras y su felicidad por estar de vuelta nuevamente.

Alfredo Mejía es de las grandes novedades en la convocatoria de Fabián Coito, de cara a los partidos de Honduras contra Bielorrusia y Grecia en la próxima fecha Fifa. El mediocampista central hondureño manifestó su felicidad de estar de nuevo con la bicolor, y también habló sobre distintos temas en relación a lo deportivo.

En primera instancia, Mejía mostró su lado más sincero y aceptó que antes no estaba en nivel para ser seleccionado nacional: "Antes no estuve por el bajo nivel que venía mostrando futbolísticamente, después fui a España y no estaba teniendo la condición futbolística para estar en la selección. Hoy las cosas se han dado y estamos felizmente de nuevo en la selección", empezó diciendo.

Seguido a eso, el futbolista del Levadiakos de Grecia habló sobre lo que podría ofrecer el conjunto griego: "La verdad que será un partido duro, ellos llamaron muchos jugadores que están en el extranjero. En el mediocentro ellos tienen jugadores de calidad, conozco algunos jugadores de ellos con los que he compartido en algunos equipos", agregó.

Finalmente dio un ultimo mensaje con el optimismo que lo caracteriza, de cara a una nueva eliminatoria mundialista, la tercera en su cuenta particular: "Siempre que vamos a la selección lo vamos a dar todo, vamos a tratar de sacar los resultados positivos que nos de la satisfacción a nosotros los jugadores, cuerpo técnico y afición para que tengamos esa tranquilidad de cara a los partidos que vienen. Estamos comprometidos, lo vamos a dar todo", concluyó.