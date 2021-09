Jocoro vs. Alianza abrirán la jornada 11 del Apertura 2021 de El Salvador. Conozca a qué hora y por qué canal de TV ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

Jocoro vs. Alianza es el partido que iniciará la actividad en la decimoprimera jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. Los paquidermos no pierden desde la fecha 2 y se erigieron como los líderes, con 22 puntos, que FAS quiere destronar al final de la primera vuelta. En el caso de los fogoneros, su última caída fue en la jornada 5 y desde entonces no han parado de sumar unidades hasta alcanzar las 15, que los posicionaron en la sexta plaza.

Jocoro vs. Alianza: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se llevará a cabo el sábado 25 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Polideportivo Tierra del Fuego. El canal que lo transmitirá aún no ha sido confirmado. Sí se sabe cuál será la terna arbitral: José García (juez principal), Juan Zumba y Eber Alonso (asistentes 1 y 2, respectivamente), y José Castillo (cuarto árbitro).

Jocoro vs. Alianza: cómo llegan los locales

Si bien ya habían vuelto a la senda del triunfo ante Santa Tecla, la llegada de Víctor Coreas a los queseros ayudó a que el rendimiento del equipo no mermara. Tal es así que consiguieron dos empates (2-2 vs. Águila y 1-1 vs. Once Deportivo) y dos triunfos (3-1 vs. Chalatenango y Municipal Limeño). Para el cruce ante los capitalinos tienen el escenario a favor ya que, como apunta El Gráfico, estos no han podido ganar en Tierra del Fuego desde que Jocoro ascendió en 2018.

Jocoro vs. Alianza: cómo llegan los visitantes

Los paquidermos de Milton Meléndez intentarán mantener el buen pasar que tienen en la Liga Mayor y dejar atras -así como lo hicieron con su un inicio vacilante a nivel doméstico- la caída por 2-1 ante Comunicaciones en la Liga Concacaf. “Creo que podíamos haber hecho más. Perdimos un juego, el cual teníamos controlado, con dos jugadas estacionarias", aseguró Meléndez. En sus últimos cotejos vencieron a 11 Deportivo (1-0), Atlético Marte (3-1), Santa Tecla (4-0) y Águila (2-1).

Jocoro vs. Alianza: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre fogoneros y capitalinos data del 17 de abril, por la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2021. Alianza fue quien se llevó los tres puntos al golear 4-0 a Jocoro con tantos de Monterrosa, Nelson Moreno -en contra- y Fito Zelaya por partida doble.