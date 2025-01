"Una mentira total": Guimaraes sorprende con un mensaje contundente sobre el regreso de Joel Campbell a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense comenzó el Torneo Clausura 2025 con una holgada victoria por 6-3 frente a Santa Ana en el Estadio Nacional, en un partido que estuvo lleno de curiosidades.

Además de la lluvia de goles, los aficionados manudos enviaron un claro mensaje a la directiva al colgar sus banderas al revés, como señal de protesta. Sin embargo, el gran tema de conversación al final del encuentro no fue solo el rendimiento del equipo, sino el inminente regreso de Joel Campbell, confirmado horas antes del partido por el vocero del club, Marco Vásquez.

Un mensaje tajante sobre la llegada de Joel Campbell

En conferencia de prensa tras el encuentro, el entrenador Alexandre Guimaraes, no esquivó la pregunta sobre el regreso de Campbell, aprovechando la oportunidad para desmentir categóricamente un rumor.

“Me han dicho, como no leo ni veo nada, que algunos medios dijeron que yo no quería a Joel Campbell. Eso es una mentira total”, disparó el técnico brasileño-costarricense.

Joel Campbell regresa a Alajuela (LDA).

“Estábamos sencillamente esperando que sucedieran los acuerdos para su regreso. Tengo entendido que todo está bastante bien encaminado, y por lo tanto lo estamos esperando con los brazos abiertos“, afirmó Guimaraes.

“Una vez que pueda estar acá, espero hablar con él y ver que plan tenemos a corto plazo. Yo nunca he dicho que no quiero a Joel, quien lo haya dicho no estaba bien. Estamos encantados de que esté de vuelta”, sentenció el DT, zanjando el asunto de una vez y para siempre.

Guimaraes dejó bien clara su postura sobre la vuelta de Campbell.

Campbell, quien acordó el finiquito de su préstamo con Atlético Goianiense, se perfila como una pieza clave en la búsqueda de la tan esquiva estrella 31 para Alajuelense.