Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a ganar por el campeonato nacional y acumula puntaje perfecto hasta el momento. El equipo rojinegro derrotó a Guadalupe en el Morera Soto por 1-0 con el gol de Creichel Pérez en los minutos de descuento.

Después de haber finalizado el encuentro, como es habitual, Machillo Ramírez asisitió a la conferencia de prensa. Allí, recibió una gran cantidad de preguntas. Una de estas lo terminó molestando y generó la sorpresa y hasta indignación de la afición de Alajuelense por el interrogante que le plantearon al DT.

¿Quién hizo la pregunta que molestó a Machillo Ramírez en plena conferencia de prensa?

El periodista Freddy Pérez le consultó qué está haciendo él como entrenador para actualizarse y también preguntó si el Machillo está haciendo lo suficiente para las exigencias que tiene Alajuelense.

Inmediatamente, el entrenador rojijnegro se molestó y ratificó su posición en la Liga: “La pregunta no sé qué intención lleva, pero sí estoy acá es porque tengo el conocimiento y sí es por el tiempo que dejé, tengo a muchachos como Wardy (Alfaro) y Marcelo (Sarvas) que son un respaldo“.

Y volvió a cuestionar por la pregunta: “Estamos trabajando muchas cosas, entonces no sé por qué la pregunta va en esa dirección. Si me falta, creo que estamos en la misma línea. Lo que sí le puedo decir es que si antes los equipos no tenían conceptos, ahora todo mundo los tiene”.

Los números de Machillo Ramírez en Alajuelense desde su vuelta

Desde su llegada en abril de este año, Machillo Ramírez dirigió apenas 14 partidos entre su llegada y hoy. Tan solo fue derrotado en dos oportunidades: contra Herediano en la Gran Final y ante Plaza Amador el pasado jueves. Cabe recordar que fue campeón de la Recopa de Costa Rica.