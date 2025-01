Luego del empate sin goles que tuvo Deportivo Saprissa frente a Municipal Pérez Zeledón en la segunda jornada del Clausura 2025, varios futbolistas fueron apuntados por los aficionados debido a su rendimiento.

Uno de los más castigados fue Orlando Sinclair, quien falló el penal en el primer tiempo en la Cueva. El delantero se llevó una gran ola de críticas de los Morados, aunque fue respaldado en conferencia de prensa por José Giacone.

En el programa de La Platea de TD Más, el campeón con Herediano en el Torneo Clausura 2024, Víctor “Mambo” Núñez, uno de los integrantes de la mesa, apuntó sin piedad contra varias figuras de Saprissa sin especificar los nombres.

ver también Fue figura de Saprissa, cayó en desgracia y ahora lo echaron de su último club en Costa Rica: “No seguirá”

En un debate caliente con Allan Alemán, Mambo salió al cruce: “No merecen estar en Saprissa. No son jugadores para estar en Saprissa, Alemán. Es la verdad, es la realidad“.

El propio Alemán, en defensa del equipo morado, contraatacó: “Se habla mucha papaya, Mambo. Se habla mucho con el hígado. No sé qué le hizo el Saprissa a usted. Digame cuál equipo del fútbol nacional tiene dos equipos. No vengas a jugar que descubriste el agua tibia, papito. Le tiras siempre duro a Saprissa y no analizás“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa por el Torneo Clausura 2025?

El próximo encuentro de Saprissa será justamente frente a Herediano. No tendrá actividad durante este fin de semana y volverá a jugar el 25 de enero contra el equipo campeón en el Esteban Alvarado.