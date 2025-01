"Es el nuevo Javon East": mientras la afición de Saprissa sufre, José Giacone defiende a Orlando Sinclair.

La salida de Javon East del Deportivo Saprissa sigue causando revuelo. El delantero se marchó del equipo tras el último campeonato, pero el equipo y sobre todo la afición aún no lo superó.

De hecho, este jueves en el empate 0-0 ante Pérez Zeledón el Monstruo extrañó más que nunca a su goleador ya que por primera vez en 22 partidos, los morados no pudieron anotar jugando en La Cueva.

Encima, Orlando Sinclair, uno de los jugadores más cuestionados del plantel, erró un penal, algo que provocó la defensa irrestricta del entrenador José Giacone al tiempo que la afición se mostró bastante dividida.

Qué dijo José Giacone sobre Orlando Sinclair

“Sinclair es un jugador que se sabe mover dentro y fuera del área. El penal lo provocó él en una jugada individual. Falló después la ejecución pero nosotros lo apoyamos, se merece su llamado a la Selección”, aseguró Giacone sobre el delantero de Saprissa que fue convocado por el Piojo Herrera.

José Giacone no escondió su molestia tras el empate de Saprissa contra Pérez Zeledón.

“Hoy fue de esos días en el fútbol donde la pelota no quiso entrar, son situaciones que ocurren. Jugamos casi todo el partido en cancha rival. Hay muchas cosas que rescatar si hablamos de fútbol, pero el resultado me tiene sumamente molesto porque el equipo no hizo un mal partido”, agregó el entrenador.

La afición cargó contra Sinclair y se acordó de Javon East

En medio de esta situación, la afición no se olvidó de Javon East, quien pese a que en el último torneo fue el máximo artillero con 10 tantos, también era cuestionado por las ocasiones que desperdiciaba.

Así, estuvieron quienes aseguraron que este 0-0 con el jamaiquino hubiese sido una historia diferente…

Uno de los comentarios extrañando a Javon East. (X.com)

Pero no faltaron los que se apresuraron a comparar a Sinclair con el delantero que por ahora sigue sin equipo. “Es el nuevo Jason East”, se pudo leer en X, por ejemplo, a la hora de hablar de la chance que no convirtió Orlando.

