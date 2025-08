La lesión de Newton Williams impactó muy fuerte en el Deportivo Saprissa. El delantero panameño marcó el segundo gol del Monstruo en el debut de la Copa Centroamericana y hacía ilusionar a toda la afición. Sin embargo, sobre los minutos finales, tuvo que abandonar el campo de juego dejando al equipo con uno menos, ya que habían agotado las modificaciones.

Horas más tarde, se confirmó que Williams sufrió la ruptura del ligamento cruzado y meniscos. Esto generó sospechas en Saprissa, debido a que el delantero canalero había tenido una lesión similar que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente.

Para evitar la polémica, Erick Lonnis aseguró que evaluaron a Newton Williams y que ya tenían conocimiento de esta lesión previa: “Cada vez que un jugador viene aquí, viene con un protocolo médico establecido, no hemos cambiado eso. No hemos cambiado el protocolo. El cuerpo médico hizo el protocolo con Newton“.

Publicidad

Publicidad

ver también “Habla muy mal de nosotros”: Erick Lonnis rompe el silencio sobre Newton Williams con un mensaje fuerte que Saprissa no veía venir

El fichaje que se marchó a Alajuelense por no hacerse las pruebas con Saprissa

Al mismo tiempo, el integrante del Comité Deportivo reveló una verdad sobre uno de los fichajes que no terminó llegando en el último mercado y que tomó una mayor repercusión por haberse ido a Alajuelense como fue el caso de Aarón Salazar.

“No podemos comparar con el tema de Aarón. No se hizo las apruebas. Él no aceptó hacerse las pruebas. No quiero entrar en si eso estuvo bien o mal. Es un gran jugador. Simplemente no aceptó hacer las pruebas“, comentó sobre la llegada frustrada de Salazar.

Publicidad

Publicidad

¿Qué decisión tomó Saprissa tras conocer la lesión de Newton Williams?

Sobre el reemplazo de Newton Williams, Erick Lonnis confirmó que buscarán un nuevo centrodelantero que pueda ocupar su lugar. El primero en el que se interesaron ya está descartado por presupuesto: Mayron George.