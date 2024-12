"Furia": Kendall Waston habla sin filtro tras el papelón de Saprissa ante Herediano.

El resultado fue contundente. Casi que no ver el marcador no hace falta agregar más nada. Deportivo Saprissa perdió de manera escandalosa ante Herediano por 3-0 en la final de ida del Apertura 2024 y ahora está contra las cuerdas.

El miércoles, en La Cueva, el equipo de José Giacone deberá intentar remontar una serie que en caso de lograrlo sería histórica y encima deberá hacerlo con un camerino dividido. Sin embargo, nada de esto desalienta a los referentes morados.

Al menos así lo demostraron a la hora de hablar en los micrófonos, tal y como hizo Kendall Waston, uno de los faros del plantel y capitán cuando Mariano Torres no puede estar.

Qué dijo Kendall Watson del papelón de Saprissa ante Herediano

Waston fue abordado por las cámaras de FUTV no bien terminó el partido, todavía con las pulsaciones y en el campo de juego. Y éste fue su primer análisis: “Es complicado de explicar porque no queríamos perder de esa manera”, dijo.

“Ahorita no puedo pensar tanto, uno está cayendo y no quiero decir cosas inapropiadas”, agregó después cuando le pidieron que ahondara en detalles tácticos aunque sí dejó un mensaje de esperanza para lo que viene.

Giacone y sus muchachos no la tendrán fácil para que Saprissa pase a la gran final.

“Es difícil pero no imposible”, aseguró. “La afición va a ser muy fiel así que no estamos con la cabeza baja, tenemos que no volver a cometer errores e ir con todo en el próximo partido, no queda más”, se resignó.

“Nos ocupa más que no preocupa, fueron demasiadas secuencias de cosas que no suelen suceder y sucedieron, así que ojalá que podamos remontar. Tenemos que apelar a nuestro estilo, garra y corazón y darlo todo. Sacar esa furia de manera positiva y ganar”, concluyó Waston.