Interna feroz: estalla el camerino de Saprissa y José Giacone toma una decisión.

El Deportivo Saprissa está contra las cuerdas. La derrota por 3-0 ante Herediano en la primera final del Apertura 2024 dejó al Monstruo en una posición inimaginable en la previa del encuentro.

El equipo de José Giacone fue totalmente superado por el de Jafet Soto en un encuentro sin equivalencias jugado en el Estadio Carlos Alvarado, donde el terreno de juego volvió a jugar un papel fundamental para los locales, conocedores de la grama y las dimensiones.

ver también Drástica decisión: José Giacone borra a una figura de Saprissa y su futuro está en peligro

Sin embargo, nada sirve como excusa, al contrario: ahora los morados irán por la heroica en La Cueva pero no la tendrán fácil y no sólo por el hecho de tener que remontar tres goles sino por la interna que se vive puertas adentro del camerino.

La interna del camerino de Saprissa que José Giacone intenta controlar

En la previa del encuentro frente a los florenses, Giacone decidió dejar afuera de la convocatoria a Luis Díaz, quien venía siendo una de las figuras del equipo desde que el argentino asumió en reemplazo de Vladimir Quesada.

Sin embargo, una mala actitud del futbolista lo obligó a tomar esta decisión. Así lo informó Kevin Jiménez, quien primero adelantó que Díaz no estaría y después amplió las razones. “Se confirma la no convocatoria de Luis Díaz, no fue tomado en cuenta para el juego”, aseguró no bien salió la lista.

José Giacone no dudó en separar a Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

“Según fuentes –agregó Jiménez–, el motivo específicamente fue porque el extremo se negó a entrar en el juego ante San Carlos argumentando una lesión, lo cual generó una molestia dentro del plantel”.

Así, ante semejante suceso puertas adentro, habrá que ver qué repercusiones tiene el asunto de cara a la vuelta de la final que se jugará el miércoles en el Ricardo Saprissa.