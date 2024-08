Thomas Christiansen revela un insólito problema que no puede solucionar en Panamá

Es muy difícil de creer la situación que se está viviendo en la Selección de Panamá. Uno de los combinados con mejor presente en la región, no puede conseguir un puesto para el cuerpo técnico que es básico en cualquier equipo de fútbol, sin importar de que división sea.

Thomas Christiansen salió hablar con la prensa y reveló que todavía no consiguen un analista de video. Un puesto fundamental para poder analizar a los rivales que se le vienen y hasta dijo que el problema era un tema económico de la federación.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre la falta de un analista?

“Queremos buscar un analista, me he entrevistado con varios, he visto varios perfiles. Algunos son más técnicos que analistas, otros son 100% analistas, pero con muy poca experiencia”, declaró Thomas Christiansen ante la prensa.

Y agregó: “Necesitamos gente preparada para entrar. Por su puesto, necesita una adaptación a nosotros y nosotros a él. Pero también con los recursos que tenemos es complicado y por eso estamos tardamos. Ojalá podamos encontrar a alguien”.

¿Cuál es la labor de un analista de video?

El analista es el encargado de desglosar el juego en sus múltiples facetas mediante a los videos de los partidos. No solamente se analiza a los rivales, sino que se ve como jugó tu equipo, qué errores hubo o cuáles son las principales fortalezas que hay.

En muchos equipos se termina armando un video de cada jugador para que vea su rendimiento y se le marque que es lo que debe mejorar o qué aptitud desarrollar. Obviamente, también se les muestra características del rival de turno.