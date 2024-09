El Real Madrid siempre se ha fijado en las jóvenes promesas a nivel mundial a una edad tan baja. No es casualidad que ficharon a Endrick cuando apenas tenía 16 años, el actual delantero brasileño y que hizo sus primeras apariciones en Palmeiras. Lo mismo hicieron con jugadores que hoy son estrellas como Vinicius, Camavinga, Valverde, entre otros.

Uno de esos nombres que pudo ponerse la camiseta del Real Madrid años atrás está triunfando en la Selección de Panamá actualmente. Se trata del técnico de Los Canaleros, Thomas Christiansen, quien reveló por primera vez que estuvo cerca de jugar en el equipo español cuando apenas tenía 15 años.

El día que el Real Madrid se fijó en Thomas Christiansen

En una reciente entrevista con el programa ‘Nacido para Triunfar’, el técnico danés aseguró que cuando tenía 15 años lo buscó el Real Madrid.

“Él dijo (su padre) cuando tenía 15 años, que allí estaba uno del Real Madrid que me quería. Tres años después cuando me llamó Barcelona, podía haberme quedado en Madrid, pero eso no lo supe yo hasta tres años después. Mi padre dijo, si eres bueno a los 15 años, a los 18 también lo serás y a los 18 años me llamó el Barcelona“, confesó Christiansen.

El entrenador de Panamá llegó al Barcelona B con 18 años, donde estuvo durante dos temporadas y luego saltó al primer equipo en la campaña 1993-1994. Tiempo después volvió al equipo filial y fue vendido al Real Oviedo en 1996. Pasó por el Villarreal, el Terrassa, estuvo en Grecia y en Dinamarca para luego ponerle fin a su carrera en Alemania con el Hannover 96 en 2006.

En el FC Barcelona, Christiansen supo ganar la Supercopa de Europa, el cual significó el único título de su carrera como jugador profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

Después de no haber tenido participación en la fecha FIFA de septiembre, Panamá volverá a jugar dos encuentros amistosos: el 12 de octubre enfrentará a Estados Unidos, en el debut de Mauricio Pochettino, y el 15 de octubre se medirá ante Canadá. Cabe recordar que Los Canaleros ya están en los cuartos de final de la Liga de Naciones por su ranking en Concacaf y no tienen actividad hasta dicha instancia.