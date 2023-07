Este miércoles, la Selección de Panamá se medirá a Estados Unidos para definir al primer finalista de la Copa Oro 2023. Ambos elencos llegan en gran forma y será complicado elegir a un favorito previo al compromiso, sin embargo, algunos se han decantado por los Canaleros.

A pesar de que el cuadro de Las Barras y las Estrellas llega como el vigente campeón, los de Thomas Christiansen también han mostrado que tienen con qué llegar a la Final y de hecho, el periodista de ESPN, Ricardo Ortiz, aseguró que el conjunto centroamericano vencerá a los norteamericanos.

“Estados Unidos, que llegue a donde llegó y ganar por penales, me parece increíble, pero contra Panamá no va a poder. Sería una injusticia, una locura, Panamá es el que mejor está jugando, el que más me gusta y que tiene más posibilidades de pasar, sin dudas. Estados Unidos no tiene nada, nadie los conoce”, expresó.

Es preciso señalar que Panamá no dejó dudas en su partido de Cuartos de Final, cuando venció a Qatar 4-0 y logró un hecho que le costó durante sus encuentros anteriores, el dejar la portería en cero. Mientras que Estados Unidos sufrió ante Canadá y definieron su pase en la tanda de penales.

No obstante, a los Canaleros no les ha ido bien en enfrentamientos directos frente a los estadounidenses. Los istmeños apenas cosechan un triunfo en los once choques que han tenido ambas escuadras en la Copa Oro, por lo que, en lo estadístico, arrancan en desventaja.