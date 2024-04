Días atrás, la Federación Panameña de Fútbol reafirmó la información proveniente de Galicia, en el que se aseguraba que la Selección de Panamá se mediría a la Selección de Galicia en un amistoso internacional. Los Canaleros siguen oficializando compromisos de fogueos de cara a sus próximos desafíos como lo son la Eliminatoria Mundialista y la Copa América 2024.

“¡Estamos de vuelta! La Selección Gallega absoluta jugará el próximo 31 de mayo contra la selección de Panamá, que se preparará para la Copa América. Vuelve la Selección Gallega Absoluta. La Real Federación Gallega de Fútbol ha cerrado un partido internacional en el que regresará la Selección Gallega absoluta. Será el 31 de mayo (viernes) y el rival será la selección de Panamá”, expresó la Federación Gallega de Fútbol, en un comunicado.

Cabe destacar que, para el 31 de mayo, las principales ligas de Europa no han culminado del todo su temporada. Agregado a ello, el enfrentamiento no se dará en Fecha FIFA, por lo que los clubes no estarán obligados a ceder a sus futbolistas al elenco nacional de Galicia.

¿Qué jugadores podría convocar Galicia para enfrentar a Panamá?

“Lo que sabemos de momento es que va a haber polémica seguro, o por lo menos para confeccionar la lista de la selección. Para esas fechas, solo han acabado las primeras divisiones, la segunda división y la primera RFEF, que es en la que está el Deportivo de La Coruña, todavía están en competición y no van a dejar ir a sus jugadores”, le manifestó el periodista Jorge Lema al también periodista, Julio Shebelut.

“Jugadores hay muchos. En primera división, está en el Real Madrid, Lucas Vázquez y Joselu, en la Real Sociedad está Brais Méndez, en el Mallorca está Dani Rodríguez, en Racing de Ferrol también hay jugadores, en el propio filial del Celta de Vigo igual y en otros equipos de Europa”, agregó el comunicador.

Asimismo, Lema, en Diario AS, afirmó el deseo de la Federación Gallega de poder contar con Iago Aspas y Lucas Pérez: “La Federación Galega no oculta que su gran objetivo es juntar defendiendo los colores de Galicia a Iago Aspas y Lucas Pérez, referentes de Celta y Deportivo. El de Moaña (Aspas) estaría libre de compromisos con su club, pero el coruñés (Pérez) estará en competición, tanto si se trata de la eliminatoria de campeones tras conseguir el ascenso como campeón del Grupo I de Primera Federación, o bien si tiene que disputar el playoff”, dijo.

¿Dónde será el partido entre Galicia y Panamá?

Por su parte, hasta el momento no se ha oficializado la sede del cotejo entre la Selección de Galicia y la Selección de Panamá, sin embargo, se prevé que pueda disputarse en Balaídos. Aunque se deberá esperar la confirmación por el lado de la federación.