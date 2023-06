Este viernes, la Selección de Panamá vuelve a las acciones de la Copa Oro 2023 en un compromiso de vital importancia para las aspiraciones de los Canaleros. Un triunfo, podría meterlos en la siguiente fase, aunque tendrá por delante a una Martinica que viene de dar una sorpresa.

Y a pesar de que La Roja es favorita previo al partido, Thomas Christiansen, en rueda de prensa, que su elenco no tiene razón para confiarse, debido a que los caribeños pueden volver a realizar un batacazo, al igual que contra El Salvador.

Sin embargo, el periodista deportivo, José Miguel Domínguez, conocido como Chepebomba, lanzó un polémico comentario, expresando que Panamá está obligada a vencer a Martinica e incluso, los calificó como “cavernícolas” en el fútbol.

“Seamos realistas, Martinica no pinta. Lo estudié, y no hablo de los futbolistas, hablo de lo colectivo y Panamá está por encima. De hecho, llevó a una selección que tiene el 99.9 por ciento de la generación de Qatar 2022. No podemos temer a estos tipos de rivales. Martinica son cavernícolas del fútbol, están aprendiendo a jugarlo”, manifestó el comunicador.

Cabe destacar que Panamá, en su último enfrentamiento ante Martinica, igualaron sin anotaciones en jornada de la Liga de Naciones. Anterior a ello, ganó por goleada de 5-0 y en su choque más reciente de Copa Oro, los Canaleros salieron vencedores por 3-0, en la edición del 2017.