La Selección de Panamá perdió la tarde de hoy 1-0 contra Paraguay, partido amistoso que se disputó en el estadio Rommel Fernández y que sirvió para despedirse de los aficionados antes de emprender su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024.

Los canaleros tuvieron un rival de peso y en su casa, en lo que fue su último partido, en el que se recibió el apoyo de los aficionados, aunque el resultado no fue el esperado, en especial porque se jugó en condición de local.

El único gol

Los guaraníes anotaron el tanto del triunfo en el primer tiempo, específicamente cuando al minuto 25 Gustavo Ramos tuvo una chance y la aprovechó al superar al portero Orlando Mosquera para anotar el 1-0 definitivo.

Los panameños hicieron varios cambios durante el compromiso, con el que se buscó darle la vuelta al marcador, pero no fue suficiente para poder por lo menos empatar y se despidió con una caída ante su gente.

Esta fue la alineación de Panamá:

Orlando Mosquera; José Córdoba, Cristian Martínez, Roderick Miller, Michael Murillo; Edgar Yoel Bárcenas, Eric Davis, Carlos Harvey, Aníbal Godoy, José Fajardo e Ismael Díaz.

Calendario de Panamá en la Copa América:

Domingo 23 de junio

19:00 horas – Panamá vs Uruguay

Jueves 27 de junio

16:00 horas – Panamá vs Estados Unidos

Lunes 1 de julio

19:00 horas – Panamá vs Bolivia