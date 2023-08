NO IRÁ A COLOMBIA: Deportivo Cali no podrá pagar lo que exige Monagas por Orlando Mosquera

En el transcurso de la semana pasada, se reveló que Orlando Mosquera, guardameta de la Selección de Panamá, se encontraba en la mira del Deportivo Cali de Colombia, por pedido del propio entrenador. Sin embargo, las negociaciones se rompieron tras las exigencias económicas de Monagas.

Mosquera, en los últimos meses, se ha convertido en garantía debajo del marco, tanto en su club, como en la selección nacional. Por ello, no sorprende que, en el presente mercado de fichajes, algunos equipos se interesarán en él, tomando en cuenta también su gran Copa Oro.

No obstante, Monagas no le dejaría salir de forma sencilla y a pesar de que todo parecía indicar que las negociaciones iban por buen camino, este jueves, se confirmó que las partes no llegaron a un acuerdo. Quiere decir que, por el momento, el guardameta permanecerá en Venezuela.

“El día de hoy, jueves 3 de agosto de 2023, llegó a nuestras oficinas, la oferta realizada por su Asociación con interés del jugador del fútbol profesional, Orlando Mosquera. Luego de ser discutida dicha oferta con el equipo directivo, lamentamos informarles que debido a la situación del Club, es inviable aceptar su propuesta”, escribió Jhonny Ferreira, director deportivo de Monagas, hacia el presidente del Deportivo Cali, Fernando Mena.

Tras la confirmación del fichaje caído, distintos periodistas informaron que el cuadro venezolano habría pedido alrededor de 100 mil dólares por ceder a Orlando Mosquera, cifra que le pareció alta al Deportivo Cali. Por lo que los colombianos reactivarán la opción de José Antonio Devecchi para reforzar su arco.