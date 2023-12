Michael Amir Murillo, de a poco se está ganando el cariño de la afición del Olympique Marsella. Sus actuaciones recientes están dando de qué hablar, luego de haber llegado como un fichaje con pocos reflectores, pero que está respondiendo de forma positiva.

De hecho, en la última jornada de la Ligue 1 que se disputó, el panameño marcó su primer gol con la camiseta del conjunto francés. Posterior a ello, sostuvo una entrevista con RMC Sport, en el que contó sobre su llegada a la institución y cómo ha sido.

Cabe destacar que el fichaje de Murillo por el Marsella, significó la contratación de un panameño, en una de las grandes ligas de Europa, después de varios años. Por lo que está siendo de los legionarios canaleros que mejor paso está marcando en el fútbol.

¿Cómo se dio la llegada de Murillo al Marsella?

“Estuve en la Copa Oro. Mi agente me llama y me dice que hay interés de OM, fue un momento increíble. ¡Me conmovió mucho e incluso me sorprendió! Y lo peor fue que entonces sufrí una lesión y pensé que se había acabado, que este sueño no se iba a hacer realidad”, expresó.

“Realmente agradezco a todos los que me permitieron venir a Marsella. Este fichaje, tras el nacimiento de mi hija, es el día más feliz de mi vida”, agregó el lateral derecho.

Es preciso señalar que, el Olympique Marsella se vio movido en el mercado anterior, armando un equipo lleno de figuras, en el que Pierre Emerick-Aubameyang es el máximo referente. Murillo también se refirió a cómo es jugar con ellos.

“Compartir vestuario con Aubameyan , Correa, Pau López, Rongier… Es increíble para mí. Sabes, Aubameyang ¡solo lo vi en mi PlayStation! Y al ser su compañero de equipo, a veces te preguntas si es un sueño. Me dan muchos consejos, me ayudan y me dan confianza, es extraordinario”, manifestó.

¿Qué dijo Murillo sobre su primer gol?

“Es difícil de explicar, son muchas emociones. Este gol… Me dio alegría, piel de gallina, sensación de trabajo cumplido y devolverle al entrenador la confianza que depositó en mí al ser titular en un partido de tanta importancia. También fue un gran momento que compartí con mis compañeros. Porque me ayudaron mucho. ¡Es genial!”, acotó el panameño.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

El Olympique Marsella volverá a las acciones de la Ligue 1, el próximo domingo 10 de diciembre para enfrentar al Lorient, en la jornada 15 del campeonato. Partido en el que, es probable que Murillo aparezca en la titular, luego de su último rendimiento.

